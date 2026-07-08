Macerata Racconta Più di 5.500 presenze Venduti oltre 700 libri | Una bella risposta

La 16ª edizione di Macerata Racconta ha registrato oltre 5.500 presenze e più di 700 copie di libri vendute ai banchetti. I canali social del festival, tra Facebook e Instagram, hanno totalizzato oltre 700mila visualizzazioni. I dati ufficiali indicano una partecipazione numerosa e un buon riscontro nelle vendite di libri durante gli eventi.

Oltre 5.500 presenze, 700mila visualizzazioni sui canali social del festival (Facebook e Instagram) e oltre 700 copie di libri venduti dai banchetti agli eventi: sono i numeri dell’appena terminata 16ª edizione di Macerata Racconta. Tra incontri letterari e musicali, mostre e laboratori per i più piccoli, il festival culturale maceratese ha animato, in via eccezionale, una calorosa settimana estiva, registrando un alto numero di presenze nelle oltre dieci location interessate. "Il pubblico ha risposto molto bene, l’80% degli incontri era tutto esaurito - conferma Giorgio Pietrani, direttore artistico del festival -; in alcuni casi abbiamo dovuto aprire una sala aggiuntiva per accogliere tutti, come per Alberto Maggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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