Più di 168 mila visitatori e 26.500 libri venduti | tutti i numeri della 67ª Fiera dei Librai di Bergamo

La 67ª Fiera dei Librai di Bergamo si è conclusa domenica 3 maggio, attirando oltre 168 mila visitatori e vendendo circa 26.500 libri. La manifestazione, considerata tra le più rilevanti a livello nazionale, ha visto partecipanti e appassionati provenienti da diverse regioni. La fiera si svolge ogni anno nella città e rappresenta un appuntamento fisso per il settore librario.

Bergamo. Si è conclusa domenica 3 maggio la 67ª edizione della Fiera dei Librai, che si conferma una delle rassegne di settore tra le più importanti a livello nazionale. In 16 giorni di programmazione, l’edizione 2026 chiude a 168.100 visitatori (in linea con l’edizione 2025 che aveva registrato 168 mila presenze) e circa 26.500 libri venduti tra 50 mila titoli di romanzi, saggi e volumi per ragazzi. La manifestazione è organizzata da? Confesercenti Bergamo,?dalle librerie indipendenti aderenti a?Li.Ber?- Associazione Librai Bergamaschi, da Promozioni Confesercenti e Sindacato Italiano Librai (Sil) e co-organizzata dal Comune di Bergamo. Un...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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