Palermo Ladies Open già oltre 1.500 i biglietti venduti

Sono state vendute più di 1.500 unità dei biglietti disponibili per partecipare alle partite della 37ª edizione del Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile della categoria WTA 125. L’evento si svolgerà dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club situato nel capoluogo siciliano. La vendita dei biglietti è iniziata da diverso tempo e continua a registrare un buon ritmo.

Sono oltre 1.500 i biglietti già venduti per assistere alle partite della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile WTA 125 in programma dal 18 al 26 luglio prossimi sui campi in terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. La manifestazione sarà.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Atalanta-Bayern, 21.500 biglietti già venduti. Inizia la vendita libera Leggi anche: Stadio Olimpico: l’arbitro sarà Ermanno Feliciani. Oltre 500 biglietti venduti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tennis, giovedì 7 maggio a Roma la presentazione della 37esima edizione del Palermo Ladies Open; Palermo Ladies Open 2026, il grande tennis femminile torna al Country Time Club; Milan-Cagliari a San Siro: come acquistare i biglietti; Ciclone Harry e Frana Niscemi, Schifani: In arrivo i pagamenti a 100 imprese. Tennis, giovedì 7 maggio a Roma la presentazione della 37esima edizione del Palermo Ladies OpenPALERMO (ITALPRESS) – Sono oltre 1.500 i biglietti, già, venduti per assistere alle partite della 37^ edizione del Palermo Ladies Open, torneo di tennis femminile WTA 125 in programma dal 18 al 26 lug ... quotidianodigela.it Palermo Ladies Open 2026, il grande tennis femminile torna al Country Time ClubDal 18 al 26 luglio il Palermo Ladies Open al Country Time Club. Ecco come acquistare i biglietti ... msn.com Tennis, giovedì 7 maggio a Roma la presentazione della 37esima edizione del Palermo Ladies Open - facebook.com facebook Tennis, giovedì 7 maggio a Roma la presentazione della 37esima edizione del Palermo Ladies Open dlvr.it/TSKxX6 x.com