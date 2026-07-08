Lupita l’Odissea e l’illusione di credere che bastino le pose per essere iconica
Lupita si è trovata al centro di polemiche dopo aver condiviso alcune foto sui social. Molti utenti hanno commentato criticando le pose adottate, mentre alcuni hanno faticato a scrivere correttamente il suo cognome. La discussione si è infiammata online, con commenti che oscillano tra ammirazione e critica. La scena si è svolta tra post e reazioni, evidenziando quanto le immagini possano generare reazioni diverse e spesso polarizzate.
Io me li vedo, quelli che vogliono polemizzare con Lupita, e un po’ non riescono proprio a scriverle giusto il cognome, un po’ sono terrorizzati gli si dica che la chiamano col solo nome per sminuirla, perché viviamo in un secolo di tic, e la sostanza ce la dimentichiamo in due secondi, ma guai a non dire il cognome di una che è abbastanza famosa e riconoscibile da bastarle il nome: ah, quello è un timore che ci attanaglia. Io me li vedo, quelli d’una delle due curve di scemenza in questo mondo diviso in due, due parti nessuna delle quali dice mai cose intelligenti, da una parte quelli per cui se dici che le donne non possono avere il cazzo sei Vannacci, dall’altra quelli che a ogni istanza vagamente non delle caverne urlano o «woke» o «radical chic» o altre parole a caso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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Lupita non solo non ha mai letto l’Odissea, ma non ne aveva neanche mai sentito parlare. Tre anni di scuola di arte drammatica nella prestigiosa università di Yale. x.com
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L'Odissea viene lì... reddit
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