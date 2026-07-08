Lupita l’Odissea e l’illusione di credere che bastino le pose per essere iconica

Notizia in breve

Lupita si è trovata al centro di polemiche dopo aver condiviso alcune foto sui social. Molti utenti hanno commentato criticando le pose adottate, mentre alcuni hanno faticato a scrivere correttamente il suo cognome. La discussione si è infiammata online, con commenti che oscillano tra ammirazione e critica. La scena si è svolta tra post e reazioni, evidenziando quanto le immagini possano generare reazioni diverse e spesso polarizzate.