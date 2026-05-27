Lupita Nyong’o ha rivelato di non aver mai letto l’Odissea prima di partecipare a un progetto cinematografico. La sua partecipazione ha attirato attenzione, ma la scoperta del suo mancato rapporto con il poema antico ha suscitato più interesse rispetto al casting di un regista noto. Nyong’o ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per un film del 2013. La sua esperienza ha evidenziato una lacuna culturale rispetto a opere letterarie classiche.

Lupita Nyong’o, già Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in 12 anni schiavo, già donna più bella del mondo secondo People, già studentessa a Yale — presso la School of Drama della prestigiosa università americana — prossima Elena nella Odissea di Christopher Nolan, scivola su una nozione che per tanti di noi sembra quasi banale ma che evidentemente per una parte del mondo non lo è. Nonostante la parte nel film basato sul poema omerico e nonostante gli studi di un certo livello, non ne aveva sentito parlare prima. La rivelazione arriva in una lunga intervista concessa a Elle, nella quale l’attrice racconta il suo ingresso nel cast di The Odyssey, il nuovo colossal diretto da Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Lupita Nyong’o non conosceva l’Odissea: il dettaglio che ha sorpreso molti più del casting di Nolan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Musk attacca Nolan: polemica sul casting di Lupita Nyong’o nell’OdisseaRecentemente, su internet si è scatenata una discussione tra un imprenditore e un regista riguardo a un film che riprende un mito antico.

Odissea, Elon Musk attacca nuovamente Nolan: "Ha scelto Lupita Nyong'o solo per avere premi"Il miliardario ha commentato nuovamente il cast del film, accusando il regista di aver scelto l’attrice protagonista solo per ottenere riconoscimenti.

Temi più discussi: L'Odissea, Lupita Nyong'o risponde alle critiche razziste sul casting del film di Nolan; Lupita Nyong’o risponde alle critiche legate al casting di Odissea.; Odissea, Lupita Nyong’o risponde alle polemiche sulla sua Elena: Il nostro cast rappresenta il mondo; Odissea, la reazione di Lupita Nyong’o alle accuse di woke: Non ci perderò tempo.

Lupita Nyong'o, laureata all'Università di Hampshire in Studi cinematografici e teatrali, che vedremo nei panni di Elena di Troia in The Odyssey, l'attesissimo film di Nolan, non aveva mai sentito parlare dell'Odissea in vita sua. x.com

‘L'Odissea’ Star Lupita Nyong’o Risponde alle Critiche Razziste sul Casting: ‘Questa è una Storia Mitologica’ reddit

Lupita Nyong’o non ascolterà chi crede che non sia adatta per Elena di TroiaL'attrice, scelta da Christopher Nolan per interpretare la donna più bella del mondo nella sua 'Odissea', risponde ai detrattori: Il nostro cast è rappresentativo del mondo. Le critiche ci saranno, ... rollingstone.it

Lupita Nyong’o è ‘Onorata’ di Essere la Tua Elena di Troia: L’Attrice de ‘L’Odissea’ Afferma che il Suo Personaggio ‘Rappresenta il Mondo’Scopri come Lupita Nyong'o riaccende il mito di Elena di Troia nel nuovo adattamento de L'Odissea. Un personaggio che rappresenta il mondo e parla al presente, in un viaggio epico che invita alla pa ... tuttogratis.it