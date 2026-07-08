L’Unità chiude ancora | sfumata la trattativa con il Pd
L’Unità sospende le pubblicazioni dopo che la trattativa con il Partito Democratico per l’acquisto è stata interrotta. Il partito ha deciso di non procedere oltre, interrompendo così il dialogo avviato. La storia del giornale, simbolo della sinistra italiana, si caratterizza per una serie di difficoltà e tentativi di rilancio ormai sfumati. La decisione mette fine a un lungo percorso di trattative che non ha portato a un accordo.
L'Unità, lo storico giornale della sinistra italiana, sospende le pubblicazioni. Dopo un lungo dialogo con il Pd per l'acquisto, sfuma la trattativa: "Il partito ha deciso di non dare seguito alla trattativa" Una storia sfortunata e tormentata quella del giornale l’Unità. Con quattro sospensioni delle pubblicazioni in 25 anni, ieri,Romeo editorecomunica ufficialmente una nuova chiusura. Rilevata nel 2022 con l’intenzione di salvarla dal fallimento, la testata si trova oggi a chiudere nuovamente i battenti. Proprio partendo da questo presupposto, nella nota, l’editore non fa mistero dellungo dialogosvoltosi negli ultimi mesi con ilPd. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie e thread social correlati
Il Pd si sfila dalla trattativa. E l'"Unità" chiude ancoraIl Partito Democratico si è ritirato dalla trattativa con l'editore Alfredo Romeo per l'acquisto del quotidiano l'Unità.
Per l’Unità stop alle pubblicazioni. Trattativa con il Pd per l’acquisizioneLo storico quotidiano, fondato da Antonio Gramsci, ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni.
Temi più discussi: Nuova crisi per l'Unità: l'editore Romeo sospende le pubblicazioni dopo il fallimento della trattativa col Pd; Meloni prenota il Quirinale per la destra e chiude apparentemente a Vannacci: Vuole solo distruggere; Trattativa con Romeo. Schlein in campo per acquistare l’Unità; Yield Guild Games punta sull’economia dei dati AI, chiude l’unità di publishing di giochi.
Buongiorno. Ogni tanto una buona notizia: il PD vuole riprendersi l’Unità. Se il tentativo andrà davvero in porto significa rimettere in relazione una comunità politica, oggi ancora più vasta dello stesso partito, con una parte essenziale della propria storia. L’Unit facebook
Il Pd si sfila dalla trattativa. E l'Unità chiude ancoraNegli ultimi 25 anni il quotidiano ha attraversato una profonda crisi editoriale che ha portato alla sospensione delle pubblicazioni quattro volte ... msn.com
Perché i treni sono in ritardo o cancellati, altro lunedì nero per gli italiani: i lavori a Firenze e il guasto a Milano. Ancora una giornata di passione per pendolari e viaggiatori sulle rotaie. Le comunicazioni di Trenitalia x.com
Perché L’Unità chiude (ancora): cosa c’è dietro il mancato accordo con il PdLa trattativa per il ritorno de l'Unità nell’orbita del Partito Democratico si interrompe. Salta l'accordo con Romeo Editore, ecco perché ... policymakermag.it
Il mio costante bisogno di ganci narrativi perfetti sta rovinando i miei giochi prima ancora che inizino. Cosa fare? reddit