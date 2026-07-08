L’Unità chiude ancora | sfumata la trattativa con il Pd

Notizia in breve

L’Unità sospende le pubblicazioni dopo che la trattativa con il Partito Democratico per l’acquisto è stata interrotta. Il partito ha deciso di non procedere oltre, interrompendo così il dialogo avviato. La storia del giornale, simbolo della sinistra italiana, si caratterizza per una serie di difficoltà e tentativi di rilancio ormai sfumati. La decisione mette fine a un lungo percorso di trattative che non ha portato a un accordo.