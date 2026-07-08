Il Partito Democratico si è ritirato dalla trattativa con l'editore Alfredo Romeo per l'acquisto del quotidiano l'Unità. La negoziazione tra le parti non è andata a buon fine e l'accordo non è stato raggiunto. Di conseguenza, l'Unità rimane senza un acquirente e si trova in situazioni di difficoltà. La testata, già in crisi, continua a essere senza una soluzione definita.

Il quotidiano l'Unità è di nuovo in crisi. La trattativa tra l'editore Alfredo Romeo e il Partito Democratico, che doveva acquisire la testata, è fallita. Da oggi, lo storico giornale della sinistra italiana fondato da Antonio Gramsci sospenderà le pubblicazioni. A dare la notizia è stato Romeo Editore, che dal 2022 aveva rilevato la testata salvandola dal fallimento. "Fin dal primo giorno, l'impegno assunto è stato duplice: rimettere in ordine i conti, garantendo una gestione corretta e rigorosa del giornale e, al tempo stesso, custodirne la storia nella prospettiva di riportare la testata alla casa politica che l'ha generata, il Partito Democratico", ha fatto sapere la casa editrice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pd si sfila dalla trattativa. E l'"Unità" chiude ancora

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