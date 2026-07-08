La salute è tornata a essere un terreno di confronto geopolitico. Il ridimensionamento dell’impegno degli Stati Uniti nell’Organizzazione mondiale della sanità apre un vuoto che l’Europa è chiamata a colmare, non soltanto sul piano finanziario, ma anche su quello politico. È da questa convinzione che muove Tilly Metz, eurodeputata lussemburghese dei Verdi e vicepresidente della commissione Salute pubblica (Sant) del Parlamento europeo, rientrata dalla missione della delegazione parlamentare alla 79ª Assemblea mondiale della sanità di Ginevra. «L’Oms sta affrontando sfide enormi dopo il ritiro dei finanziamenti degli Stati Uniti. Sta cercando di riorganizzarsi e di concentrarsi sulle sue priorità fondamentali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Unione europea deve guidare la salute globale con una vera strategia politica

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