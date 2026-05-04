Il sindaco di una località toscana ha annunciato che la sua città deve riprendere il ruolo di guida nell’Unione dei Comuni. Si discute di come questa scelta influenzerà i servizi di base e la gestione della costa. La decisione arriva in un momento in cui si valutano le modalità di organizzazione territoriale e le conseguenze sulla mobilità locale. La questione coinvolge diversi amministratori e riguarda l’interesse della comunità.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi essenziali con il ritorno nell'Unione dei Comuni?. Quali impatti avrà la nuova gestione della costa sulla mobilità locale?. Chi guiderà il dialogo tra Viareggio e gli altri comuni versiliesi?. Perché l'incontro con Nardella al Bar Galliano è decisivo per il territorio?.? In Breve Incontro di sostegno con Dario Nardella al Bar Galliano di viale Marconi il 4 maggio.. Collaborazione su urbanistica, mobilità, difesa del suolo e gestione della costa verso la Versilia.. Proposta di coordinamento su sanità, servizi sociali e politiche industriali con i comuni vicini.. Obiettivo superare dieci anni di isolamento amministrativo tra Viareggio e i comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maineri: Viareggio deve tornare a guidare l’Unione dei Comuni

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