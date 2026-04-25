Papa contro i salotti | il popolo deve guidare la politica vera

Il Papa ha incontrato i rappresentanti del Partito Popolare Europeo per discutere del ruolo dei cittadini nella guida della politica. Durante l'incontro, si è parlato di come la partecipazione popolare possa influenzare le decisioni politiche e di quale sia il rapporto tra il popolo e le istituzioni. L’obiettivo è definire un ruolo più attivo e diretto dei cittadini nel processo decisionale.

? Cosa sapere Papa incontra gli esponenti del Ppe per definire il ruolo dei cittadini nella politica.. Il Pontefice contesta populismi ed elitismi chiedendo la partecipazione attiva alla gestione comune.. Durante l’udienza con i esponenti del Ppe, il Papa ha tracciato una linea netta contro le derive politiche attuali, definendo la partecipazione diretta dei cittadini come lo scudo necessario per proteggere la società dai rischi del consenso facile e delle decisioni prese dall’alto. Il messaggio arriva direttamente dal cuore della Chiesa, dove viene ribadito che chi governa non può limitarsi a proporre soluzioni o a prendere decisioni calate dall’alto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa contro i salotti: il popolo deve guidare la politica vera Notizie correlate Papa Leone XIV condanna la minaccia di Trump contro il popolo iranianoPapa Leone XIV ha definito “inaccettabile” la recente minaccia rivolta al popolo dell’Iran da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,... Salotti e più tasse: ecco la vera agenda della papessa SalisLa ricetta di Silvia Salis, la "Nilde Iotti" della sinistra, si racchiude in due punti: tasse e salotti.