L’ultimo post di Mario Adinolfi gli auguri alla figlia per la festa di compleanno | Non sfondateci casa Poi viene arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver scritto sui social che sua figlia di 16 anni avrebbe cacciato lui e la madre di casa per festeggiare con gli amici. Il post, firmato da un noto fondatore di associazioni, annunciava il compleanno e la festa, con la frase “Non sfondateci casa”. L’indagine della Guardia di Finanza ha portato all’arresto, attualmente agli arresti domiciliari.

«Clara compie 16 anni oggi e caccia di casa me e Silvia per fare una festa con i suoi amici». Comincia così l’ultimo post pubblicato sui social da Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, finito ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza. All’alba di questa mattina, Adinolfi ha affidato ai propri profili social un messaggio di auguri della figlia Silvia. «Auguri, piccola mia: che il futuro ti riservi ogni gioia e la calma felice per gustartela. E oggi per favore non sfondateci casa », scrive il fondatore del Popolo della famiglia. Parole che sanno di beffa, visto che poche ore più tardi Adinolfi finisce ai domiciliari. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Dio, truffa e famiglia": Adinolfi fa gli auguri alla figlia e gli haters si scatenano sotto il postIl profilo Instagram di un ex parlamentare è stato inondato di commenti, insulti e battute dopo la notizia degli arresti domiciliari di Mario...

Arrestato Mario Adinolfi. Forze dell’ordine a casa”Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione presso l’abitazione di Mario Adinolfi, portando all’arresto del...

Temi più discussi: Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva; Mario Adinolfi arrestato a Roma. Truffa milionaria col sistema della scommessa collettiva; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi arrestato a Roma. Le accuse: truffa milionaria ed evasione fiscale.

Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l’accusa riguarda un sistema di scommesse collettive x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Mario Adinolfi, come funzionava Scommessa Collettiva e il nuovo meccanismo Cristo Regna: La raccolta durata 15-20 anniMercoledì mattina la Guardia di Finanza ha notificato a Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, un'ordinanza di arresti domiciliari firmata dal gip di ... leggo.it

Mario Adinolfi arrestato a Roma. Truffa milionaria col sistema della scommessa collettivaIl leader del ‘Popolo della Famiglia’ avrebbe raccolto 5 milioni di euro da privati prospettando rendimenti (mai realizzati) legati alle scommesse sportive. Sequestrati 400mila euro frutto di evasione ... quotidiano.net