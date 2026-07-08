Dio truffa e famiglia | Adinolfi fa gli auguri alla figlia e gli haters si scatenano sotto il post

Da ilgiornale.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il profilo Instagram di un ex parlamentare è stato inondato di commenti, insulti e battute dopo la notizia degli arresti domiciliari di Mario Adinolfi. La reazione è stata immediata e violenta sui social.

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La notizia degli arresti domiciliari di Mario Adinolfi ha provocato una reazione immediata e violentissima sui social. Nel giro di poche ore, il profilo Instagram del giornalista ed ex parlamentare si è riempito di commenti, accuse, insulti e battute feroci. A finire nel mirino è stato soprattutto uno degli ultimi post pubblicati, dedicato a un momento che con l’inchiesta non ha nulla a che fare, il compleanno della figlia Clara, che oggi, 8 luglio, compie 16 anni. Proprio sotto gli auguri di un padre alla figlia si è riversata una valanga di messaggi legati all’arresto. Alcuni utenti hanno ironizzato sulla coincidenza della data, altri hanno attaccato Adinolfi richiamando i valori religiosi e familiari che ha sempre difeso pubblicamente, altri ancora sono andati oltre, usando espressioni pesanti e augurandogli apertamente il carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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