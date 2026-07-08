Arrestato Mario Adinolfi Forze dell’ordine a casa

Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione presso l’abitazione di Mario Adinolfi, portando all’arresto del giornalista e leader del Popolo della Famiglia. La Guardia di Finanza ha eseguito una misura cautelare, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui motivi dell’arresto.

Nelle prime ore del mattino, un intervento della Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di Mario Adinolfi, giornalista, scrittore e leader del Popolo della Famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’operazione si inserisce in un’indagine coordinata dalla Procura di Roma che ipotizza a suo carico i reati di truffa ed evasione fiscale. Il provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria prevede il regime degli arresti domiciliari. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe un presunto sistema di raccolta di denaro da privati, presentato come iniziativa legata al mondo delle scommesse sportive, che avrebbe generato un’esposizione economica complessiva ritenuta dagli investigatori di particolare rilievo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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