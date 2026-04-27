Terni nonni e bambini in un ‘impasto’ di emozioni | Collaborazione e scambio tra generazioni

A Terni, presso la residenza protetta Valle Serena, si è svolta un'iniziativa in cui nonni e bambini si sono incontrati, coinvolgendo i piccoli dell’istituto Leonino. Durante l’evento, i bambini hanno partecipato a momenti di scambio e collaborazione con gli anziani, creando un’atmosfera di emozioni condivise. La giornata ha visto coinvolti diversi generazioni in un’attività che ha favorito il dialogo tra i partecipanti.

Una iniziativa organizzata nella location della residenza protetta per anziani Valle Serena ha visto protagonisti i bimbi dell’istituto Leonino. Le classi dei Lupetti e dei Draghetti hanno partecipato – nei giorni scorsi – al laboratorio ‘Farina ed erbette aromatiche’. Un evento davvero speciale.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Bambini e nonni insieme sui banchi: alla Vallicelli il dialogo tra generazioni diventa esperienza di comunitàPer l’occasione, erano presenti gli alunni con i loro insegnanti, le famiglie, gli anziani del gruppo “Stare Insieme” della vicina associazione “Il... Rovere (Poste), ‘collaborazione tra generazioni in azienda è pilastro competitività’(Adnkronos) – "La collaborazione fra le nostre quattro generazioni in azienda è un pilastro della nostra competitività. Altri aggiornamenti Il valore dei nonni, il loro ruolo in famiglia e la loro importanza nell’educazione dei bambiniIl 2 ottobre si celebra in Italia la Festa dei Nonni, un’occasione speciale per ricordare il loro ruolo fondamentale non solo come custodi di affetto e memoria, ma anche come sostegno concreto per ... fanpage.it Quel legame speciale tra nonni e nipoti: 4 segnali che cresce beneIl rapporto nonni nipoti è unico. Ecco quali comportamenti indicano un attaccamento sano e un legame profondo. nostrofiglio.it