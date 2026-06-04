Cittadinanza onoraria ai Salesiani di Vasto la proposta dei consiglieri | Da 60 anni punto di riferimento per generazioni

Conferire la cittadinanza onoraria ai Salesiani di Vasto, nell’anno del sessantesimo anniversario della loro presenza in città. La proposta di deliberazione è stata depositata dai consiglieri comunali di opposizione Francesco Prospero, Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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