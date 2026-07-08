A poco più di due mesi dall'inizio dei lavori, è stata inaugurata una nuova rotatoria tra via della Formica e via Consani a San Concordio, a Lucca. L'intervento ha risolto un problema che si trascinava da decenni nella zona.

A poco più di due mesi dall’avvio del cantiere, ecco l’inaugurazione della nuova rotatoria fra via della Formica e via Consani a San Concordio. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Mario Pardini, dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani di altri esponenti dell’amministrazione comunale, dei tecnici e dei rappresentanti delle due aziende che hanno curato la progettazione e costruzione. «Abbiamo risolto un problema che si trascinava da molti decenni: un incrocio estremamente pericoloso e congestionato, nel quale i mezzi pesanti, per svoltare, erano costretti a occupare costantemente le corsie di marcia opposte,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Lanazione.it - Lucca, taglio del nastro per una rotatoria strategica, "Risolto problema che si trascinava da decenni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucca Fashion Weekend. Oggi il taglio del nastroOggi si è svolto il taglio del nastro della nuova edizione di Lucca Fashion Weekend.

Piscina, l’attesa è finita. Folla alle ex Casermette per il taglio del nastro: "Un sogno che si avvera"Dopo vent’anni di attese, la piscina è stata inaugurata questa mattina alle ex Casermette, con una grande partecipazione di pubblico.

Temi più discussi: Taglio del nastro per Palazzo Boccella -; Taglio del nastro a Palazzo Boccella che diventa sede delle attività didattiche e di ricerca della Scuola Imt Alti Studi Lucca; Sabato taglio del nastro per il parcheggio Bernardini; Taglio del nastro al parcheggio Alberto Bernardini: Piano di Coreglia ha 39 posti auto in più.

Lucca si fa palcoscenico diffuso con ‘Virtuoso & Belcanto’ tra maestri internazionali e oltre 200 giovani talentiOltre 40 appuntamenti in tutta la Toscana, che prenderanno il via il 20 luglio con l’inaugurazione e il taglio del nastro al Real Collegio ... luccaindiretta.it

Taglio del nastro a Palazzo Boccella: sarà sede di uffici, attività didattiche e di ricerca della ImtSi amplia il Campus della scuola. Sarà riqualificato anche il giardino di via Santa Chiara e acquistato anche il complesso dei Comboniani ... luccaindiretta.it