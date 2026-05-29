lucca fashion weekend oggi il taglio del nastro

Oggi si è svolto il taglio del nastro della nuova edizione di Lucca Fashion Weekend. La manifestazione presenta in passerella collezioni che combinano moda, artigianato e creatività. La kermesse si svolge in diverse location della città e durerà fino a domenica. Sono previste sfilate, esposizioni e workshop dedicati agli operatori del settore. La manifestazione coinvolge designer emergenti e affermati, con l’obiettivo di valorizzare il talento e le produzioni locali.

In passerella, da oggi, moda artigianato e creatività. E’ la nuova edizione di Lucca Fashion Weekend, la manifestazione promossa dal Comune di Lucca che fino a domenica 31 trasformerà il centro storico in un grande laboratorio diffuso dedicato alla moda, all’artigianato, alla creatività e all’imprenditoria contemporanea. Tre giorni di appuntamenti, esperienze immersive, incontri, installazioni e iniziative diffuse che coinvolgeranno piazze, palazzi storici, botteghe e luoghi simbolo della città, con l’obiettivo di valorizzare Lucca come punto di riferimento per la cultura del bello, della manifattura e dell’ innovazione creativa. L’edizione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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