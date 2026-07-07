Il 7 luglio 2026, è stato annunciato che i fratelli Lucarelli torneranno a allenare e dirigere nello stadio di Livorno. Cristiano sarà l’allenatore, mentre Alessandro ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. La notizia, ormai confermata, sarà ufficializzata a breve. La squadra si prepara a riaccogliere i due professionisti nel loro ex stadio.

Livorno, 7 luglio 2026 - Il sogno di Esciua si è finalmente realizzato, il ritorno dei fratelli Lucarelli al Picchi verrà ufficialmente annunciato a breve ma la notizia è ormai certa. Cristiano sarà il nuovo allenatore del Livorno, mentre Alessandro vestirà i panni del diesse. Il passaggio decisivo è stato registrato nel corso della scorsa notte, la trattativa fra il patron amaranto dei fratelli Lucarelli andava infatti avanti ormai da diverso tempo senza però riuscire a chiudersi, fondamentale in questo senso sembra sia stata la mediazione del sindaco Luca Salvetti, che avrebbe vestito i panni del direttore sportivo per permettere all'operazione di andare in porto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cristiano allenatore e Alessandro direttore sportivo. Livorno, è fatta per il ritorno al Picchi dei fratelli Lucarelli.

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