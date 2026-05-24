Dopo quarant'anni, gli studenti della quinta A Geometri si sono incontrati di nuovo a Terni. La riunione ha coinvolto ex compagni di scuola, molti dei quali hanno condiviso ricordi e aneddoti legati agli anni passati. Durante l'incontro sono stati scambiati racconti su come sono cambiati nel tempo e sui momenti significativi vissuti dopo la scuola. La reunion ha rappresentato un momento di ricostruzione dei legami e di condivisione di esperienze di vita.

? Punti chiave Quali aneddoti hanno riacceso la complicità tra i vecchi compagni?. Come hanno gestito il passaggio di quarant'anni tra i banchi?. Perché questo incontro rappresenta un raro esempio di solidità sociale?. Cosa hanno promesso di fare i partecipanti dopo questa serata?.? In Breve Classe diplomata nel 1986 presso l'istituto tecnico di Terni.. Serata trascorsa tra aneddoti e una foto di gruppo commemorativa.. Legame sociale consolidato durante gli anni ottanta in provincia.. Promessa di nuovi incontri futuri per mantenere il contatto.. Quaranta anni dopo il conseguimento del diploma di maturità, gli ex studenti della 5°A Geometri dell’istituto tecnico di Terni si sono ritrovati sabato sera per celebrare un legame che il tempo non è riuscito a spezzare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, il grande ritorno: la 5°A Geometri si ritrova dopo 40 anni

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