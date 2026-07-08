Un giovane è stato arrestato in via Cignani, nella zona della Bolognina, con 14 panetti di hashish. Gli agenti di polizia, intervenuti durante un controllo, hanno trovato la droga nascosta addosso al ragazzo. L’arresto è stato effettuato sul momento, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata. La polizia prosegue le operazioni contro lo spaccio nella zona.

Bologna, 8 luglio 2026 – Lotta allo spaccio, gli agenti del posto di polizia in Bolognina hanno arrestato un giovane pusher in via Cignani. Si tratta di un 19enne tunisino, finito sotto l’occhio dei poliziotti durante un pattugliamento di controllo della zona: il ragazzo, vedendo la pattuglia, ha cambiato immediatamente direzione e ha accelerato il passo. Un atteggiamento che ha insospettito gli agenti, che si sono avvicinati al 19enne, bloccandolo. La perquisizione e la scoperta della droga. All’interno dello zaino, il pusher aveva 14 panetti di hashish per un peso di circa 1,5 chili e un grammo di cocaina. La droga è stata sequestrata, così come il cellulare del soggetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio in Bolognina, arrestato giovane pusher con 14 panetti di hashish

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