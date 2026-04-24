Colleferro Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino Arrestato un pusher 32enne Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccio

Nel pomeriggio di ieri, nel centro di Colleferro, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un uomo di 32 anni. Durante il blitz sono state trovate diverse dosi di hashish pronte per essere vendute. Sono stati sequestrati anche alcuni strumenti utilizzati per il confezionamento della sostanza. L'uomo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 23 Aprile, nel cuore del centro cittadino di Colleferro, gli agenti del locale Commissariato L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino. Arrestato un pusher 32enne. Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccio Notizie correlate Patti, blitz della Polizia: preso 31enne con dosi pronte allo spaccioUn trentunenne residente a Patti è stato condotto in carcere dalla Polizia di Stato dopo un’operazione di controllo che ha portato al sequestro di... Valmontone. Blitz antidroga della Polizia di Stato sulla Via Casilina. Arrestate due persone tra cui un minore. Sequestrate 50 dosi tra crack e cocainaCronache Cittadine VALMONTONE – Non si ferma la pressione delle forze dell’ordine sulle rotte dello spaccio che attraversano il sud della provincia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoratori in nero, droga e attività sospese: il blitz dei Carabinieri di Colleferro; Colleferro, corriere della droga tradito dal nervosismo: oltre un chilo di ovuli tra i vestiti; Blitz sul treno, fermato il corriere della droga: in valiga cento ovuli di eroina e metanfetamine; Colleferro, blitz dei Carabinieri nella movida: locali sospesi, lavoratori in nero e cocaina sequestrata. Blitz antidroga all'alba, 21 misure cautelariFIRENZE: Sotto il coordinamento della Dda di Firenze, la polizia ha smantellato un'associazione a delinquere dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti ... toscanamedianews.it Controlli antidroga. Blitz della polizia locale. Espulso un 34enneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it CATANIA. CONTROLLI DELLA TASK FORCE COORDINATA DALLA POLIZIA DI STATO A GIARRE PER GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE E SUI LUOGHI DI LAVORO. RISCONTRATE IRREGOLARITÀ, SANZIONATE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ST - facebook.com facebook