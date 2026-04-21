Lotta allo spaccio hashish e cocaina in un centro di accoglienza | giovane nei guai

Nella serata di lunedì 20, i carabinieri di Porotto hanno arrestato un 18enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. L'operazione si è conclusa dopo un'attività mirata di contrasto allo spaccio nel capoluogo. L’intervento si è svolto in un centro di accoglienza, dove è stata trovata sostanza stupefacente. L’arresto segue altre azioni simili nelle ultime settimane contro il traffico di droga in città.

Prosegue la lotta allo spaccio nel capoluogo. Nella tarda serata di lunedì 20, i carabinieri di Porotto, a conclusione di una mirata attività di contrasto al traffico di stupefacenti, hanno arrestato un 18enne per detenzione ai fini di spaccio.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Spaccio di cocaina in un casolare abbanodato, due arresti Notizie correlate Lotta allo spaccio di stupefacenti, nei guai un giovane: visto mentre vendeva cocainaI militari, infatti, durante un servizio di istituto volto alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, durante un’attività di... Lotta allo spaccio: 20enne nei guaiIl silenzio delle prime luci dell’alba è stato interrotto dal blitz dei carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Fabriano i quali hanno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ferrara. Prosegue senza sosta la lotta allo spaccio nel capoluogo: arrestato 18enne trovato con hashish e cocaina.; Spaccio in stazione, colto sul fatto mentre cede la bustina di hashish al cliente: arrestato giovane; I movimenti sospetti di un 21enne attirano l'attenzione dei carabinieri: nascondeva oltre 200 grammi di droga; Lotta allo spaccio nella Capitale: Carabinieri arrestano 11 persone, sequestrati crack e hashish. Lotta allo spaccio, sequestrati al Circeo 30 chili di droga, tre arrestatiQuattro chili di cocaina, due di marijuana e circa 22 chili di hashish, pronti per essere immessi sul mercato del litorale pontino ... rainews.it Lotta allo spaccio. Oltre 4 chili di cocaina e droga dal Canada. Arrestati due pusherDue spacciatori sono stati arrestati nel corso di due operazioni della guardia di finanza e dei carabinieri del comando di Prato: sono stati trovati rispettivamente in possesso di 4.327 chilogrammi di ... lanazione.it Lotta alle mafie, vertice ministeriale della Coalizione europea contro la criminalità organizzata a Parigi. Rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato, colpire i flussi finanziari illeciti e potenziare gli strumenti investigativi, anche nel dominio digitale, le pro - facebook.com facebook Se Juventus e Milan vincono stasera praticamente è finita anche la lotta Champions. Praticamente ce le diamo in faccia le ultime 5 giornate x.com