Lotta al melanoma giornata di visite gratuite | ecco dove

Venerdì 10 luglio si terrà sulla spiaggia di Santa Teresa la seconda giornata di visite gratuite per la prevenzione del melanoma. Le consultazioni saranno disponibili dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, con prenotazioni possibili in loco fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla diagnosi precoce del tumore della pelle attraverso controlli dermatologici gratuiti. La partecipazione è aperta a chi desidera sottoporsi a un controllo.

Tempo di lettura: 2 minuti La spiaggia di Santa Teresa ospiterà venerdì 10 luglio la seconda giornata di prevenzione dermatologica dedicata al melanoma, con visite gratuite dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, prenotabili direttamente in loco fino a esaurimento disponibilità. L’iniziativa, presentata questa mattina nella Sala del Gonfalone, ha riunito Università, Asl, Ruggi e associazioni del territorio in una rete che punta a portare la prevenzione tra i cittadini, in un luogo simbolico e facilmente accessibile. Attesi anche il sindaco Vincenzo De Luca e il direttore generale del Ruggi Nicola Cantone, che non hanno preso parte alla conferenza, mentre per l’assessora alla medicina territoriale Pasqualina Memoli l’appuntamento ha rappresentato il primo impegno pubblico con delega alla sanità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Prevenzione melanoma, adesioni record

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