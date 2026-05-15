Melanoma e tumori della pelle visite gratuite con la campagna di prevenzione di Lilt Perugia

Una campagna di prevenzione sui tumori della pelle e sul melanoma è stata avviata da Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, con il supporto di Heliocare. La iniziativa prevede visite gratuite per la diagnosi precoce, con l’obiettivo di individuare eventuali lesioni sospette in anticipo. Lilt Perugia partecipa a questa campagna attraverso diverse attività, con l’intento di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli regolari. La campagna si inserisce in un programma nazionale di screening e prevenzione.

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