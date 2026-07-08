Nel 2025 sono arrivate 89 segnalazioni di presenza di orsi sulle montagne del bresciano. La Polizia Provinciale, con fototrappole, analisi del DNA e interventi sul campo, continua il monitoraggio dei grandi carnivori nella zona.

Collio (Brescia), 8 luglio 2026 – Il monitoraggio dei grandi carnivori sulle montagne bresciane non si ferma. Tra fototrappole, analisi del DNA e interventi sul campo, la Polizia Provinciale di Brescia, comandata dal dirigente Dario Saleri, si prepara al meglio per garantire la convivenza in sicurezza tra l'uomo e l’orso. I dati più recenti delineano un quadro stabile ma che richiede una vigilanza costante, supportata da una formazione sempre più specialistica degli agenti, che nei giorni scorsi hanno seguito un apposito corso di formazione tenuto dai colleghi del Trentino. https:www.ilgiorno.itmilanocronacalombardia-selvaggia-orso-lupo-pcw48a5l Il corso . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orso è di casa sulle montagne del bresciano: 89 le segnalazioni nel 2025

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