Nel 2025 55 le segnalazioni ritenute significative nasce il controllo di vicinato anche nel quartiere Centro urbano

Da cesenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2025 sono state registrate 55 segnalazioni ritenute significative. È stato avviato un nuovo gruppo di controllo di vicinato nel quartiere Centro urbano, portando a 23 il totale delle reti attive nel territorio comunale. La decisione segue un’assemblea pubblica tenuta a metà aprile.

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La rete del controllo di vicinato sul territorio comunale di Cesena si espande ulteriormente. In questi giorni infatti, dopo l’assemblea pubblica tenuta in sede lo scorso 14 aprile, è entrato in funzione un nuovo gruppo nel quartiere Centro urbano, portando a 23 il numero complessivo delle realtà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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