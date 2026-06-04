Nel 2025 55 le segnalazioni ritenute significative nasce il controllo di vicinato anche nel quartiere Centro urbano

Nel 2025 sono state registrate 55 segnalazioni ritenute significative. È stato avviato un nuovo gruppo di controllo di vicinato nel quartiere Centro urbano, portando a 23 il totale delle reti attive nel territorio comunale. La decisione segue un’assemblea pubblica tenuta a metà aprile.

La rete del controllo di vicinato sul territorio comunale di Cesena si espande ulteriormente. In questi giorni infatti, dopo l’assemblea pubblica tenuta in sede lo scorso 14 aprile, è entrato in funzione un nuovo gruppo nel quartiere Centro urbano, portando a 23 il numero complessivo delle realtà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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