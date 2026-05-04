Save the Children ha diffuso un rapporto che evidenzia un incremento del 450% delle segnalazioni di pedopornografia a livello globale nel 2025 rispetto all’anno precedente. Il fenomeno, che spesso riceve poca attenzione, continua a crescere in modo preoccupante. Le autorità e le organizzazioni continuano a monitorare la situazione, mentre le statistiche indicano un’espansione significativa di questo crimine online.

Se ne parla troppo poco, ma la pedopornografia non è un problema in via di risoluzione: è un fenomeno in forte e preoccupante espansione. A certificarlo è Save the Children, l’organizzazione che si batte per i diritti dei minori, secondo cui nel 2025 le segnalazioni di presunti casi sono letteralmente esplose. Dati alla mano, lo scorso anno le segnalazioni di scambi di materiale sospetto ai danni di giovanissimi sono aumentate del 450% rispetto all’anno precedente. A preoccupare è anche la crescita esponenziale dell’uso dell’intelligenza artificiale per creare video di abusi su minori, che ha registrato un incredibile +26.000%: oltre 3.400 video generati nel 2025 contro i 13 dei 12 mesi precedenti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pedopornografia fuori controllo. Save the Children lancia l’allarme: “A livello globale le segnalazioni nel 2025 sono in aumento del 450%”

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