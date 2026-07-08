Loro Ciuffenna ha installato due nuove telecamere per la lettura delle targhe, completando il sistema di controllo degli accessi veicolari. Le telecamere monitorano gli ingressi al centro abitato e registrano le targhe dei veicoli in transito. L’installazione segue altre apparecchiature già attive lungo le principali vie di accesso. Le telecamere funzionano 24 ore su 24 e inviano i dati a un centro di sorveglianza. Il sistema permette di verificare i veicoli in entrata e in uscita dal territorio comunale.

Arezzo, 08 luglio 2026 – Si completa il sistema di controllo degli accessi veicolari al territorio comunale di Loro Ciuffenna. Sono infatti entrate in funzione due nuove telecamere per la lettura automatica delle targhe, installate in punti strategici della viabilità comunale, che consentono di rafforzare ulteriormente il monitoraggio degli ingressi e delle uscite dal territorio. I nuovi dispositivi sono stati posizionati lungo la Strada Panoramica, nei pressi di Villa Coniola, e sulla Strada Provinciale 3, all’intersezione con il Borro. Con questi ultimi interventi, come annunciato dal sindaco Andrea Rossi, viene completata la copertura di tutti gli accessi stradali al Comune, garantendo un controllo più capillare dei flussi veicolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loro Ciuffenna completa il sistema di controllo degli accessi: attive due nuove telecamere per la lettura delle targhe

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