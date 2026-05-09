Roma sud | telecamere contro vandali zozzoni e occupanti La mappa di quelle attive e delle nuove in arrivo
A Roma sud, nel IX municipio, sono attive numerose telecamere di sorveglianza che coprono quasi interamente il territorio. Queste telecamere sono state installate per contrastare atti di vandalismo, comportamenti scorretti e occupazioni abusive. Di recente, sono state aggiunte nuove telecamere in alcune zone, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la tutela degli spazi pubblici e il monitoraggio delle aree più sensibili.
Il territorio del IX municipio è quasi completamente coperto dagli “occhi elettronici” della videosorveglianza. Il Grande Fratello è arrivato nell'80% dei quartieri, dal Laurentino a Vallerano, da Spinaceto a Fonte Meravigliosa, ma a breve si esanderà anche dove oggi la copertura non c'è.🔗 Leggi su Romatoday.it
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