Collesalvetti | Tredici nuove telecamere per la lettura targhe piano sicurezza del Comune da 162mila euro

Il Comune di Collesalvetti ha approvato un piano sicurezza del valore di 162mila euro, che prevede l’installazione di 13 telecamere dotate di tecnologia per la lettura delle targhe. Le nuove apparecchiature saranno collocate in diverse zone del territorio e nelle frazioni, con l’obiettivo di coprire quasi interamente l’area comunale. La decisione segue l’esigenza di rafforzare i controlli e la sorveglianza sul territorio.

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L’obiettivo è chiaro: assicurare una copertura del territorio pressoché completa. Il Comune di Collesalvetti ha approvato in questi giorni un piano sicurezza da 162mila euro che prevede l’installazione sul territorio e nelle diverse frazioni di 13 nuove telecamere in grado di leggere le targhe.🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In arrivo 8 nuove telecamere a lettura targheProsegue a Trebaseleghe l'impegno dell'amministrazione comunale al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale. Comune investe sulla sicurezza: nuove telecamere per il controllo del territorioRafforzare il controllo del territorio e contrastare fenomeni di degrado urbano: è questo l’obiettivo alla base della determina adottata dall’Area... Si parla di: Collesalvetti | Tredici nuove telecamere per la lettura targhe, piano sicurezza del Comune da 162mila euro. In corso l’attivazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianzaNewTuscia – PRATO E’ cominciata questa settimana l’attivazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianza, di cui 16 di contesto e 15 Targa System per la lettura delle targhe: si tratta della prima ... newtuscia.it Città sorvegliata speciale. Attivate 31 telecamere e la nuova control roomAi nuovi 88 occhi elettronici si aggiunge la sostituzione di 38 apparecchi più vecchi e dotati di lettori targa. Il progetto sarà completato entro novembre. lanazione.it