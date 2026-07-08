ROMA – Il settore logistico affronta oggi una criticità strutturale senza precedenti: la carenza di circa 60.000 figure professionali, una stima ormai consolidata nelle analisi dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano. Questo “gap di talenti” si inserisce in un contesto globale complesso dove, secondo il MHI Annual Industry Report, il 90% delle organizzazioni della supply chain dichiara di subire gli impatti negativi della carenza di manodopera. Negli ultimi decenni la logistica si è trasformata da pura attività di movimentazione a leva strategica per la competitività. Come evidenziato dall’Osservatorio, se nel 2009 il settore contava 114. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Logistica, le imprese del settore lanciano l’allarme sulla carenza di capitale umano: mancano 60mila figure professionali

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