In Italia mancano almeno 30.000 conducenti professionali nel settore della logistica. La carenza di autisti sta causando difficoltà nel mantenere i livelli di consegna e operatività delle aziende del settore. La situazione si aggrava con un aumento della domanda di servizi di trasporto e consegna. Le autorità e le aziende stanno cercando soluzioni per attrarre nuovi conducenti e ridurre il divario di personale.

Roma, 27 maggio 2026 - Il motore della logistica italiana gira sempre più veloce, ma al volante manca chi deve guidarlo. È da questa emergenza, ormai strutturale, che nasce la piattaforma interassociativa presentata ieri alla Camera dei Deputati da ANITA, ANAV, UNASCA e CONFARCA: un’alleanza che punta a rimettere al centro la professione del conducente e a ricostruire il collegamento tra formazione, imprese e mercato del lavoro. Nella Sala Stampa di Montecitorio, davanti al presidente della Commissione Trasporti Salvatore Deidda e al direttore generale della Motorizzazione Gaetano Servedio, le associazioni del settore hanno acceso i riflettori su numeri che raccontano una crisi silenziosa ma sempre più pesante: in Italia mancano almeno 30mila conducenti professionali, di cui 20mila nel trasporto merci e 10mila nel trasporto passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme logistica, in Italia mancano almeno 30mila conducenti professionali

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