Nuove assunzioni all' ospedale di Perugia | le figure professionali richieste

Da perugiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ospedale di Perugia ha annunciato nuove assunzioni per diverse figure professionali con l’obiettivo di rafforzare i servizi clinici, diagnostici e assistenziali. Le selezioni riguardano personale sanitario e tecnico, con chiamate rivolte a figure specializzate in vari settori. Le nuove assunzioni sono parte di un piano di potenziamento delle strutture e dei servizi offerti dall’azienda ospedaliera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’azienda ospedaliera di Perugia prosegue il potenziamento delle proprie strutture sanitarie attraverso nuove assunzioni mirate a rafforzare i servizi clinici, diagnostici e assistenziali. Come fa sapere l'ospedale in una nota è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di due tecnici di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Cerveteri, al via i concorsi comunali: 9 nuove assunzioni, le figure richiesteCerveteri, 12 maggio 2026 – Il Comune di Cerveteri apre ufficialmente le porte a nuove professionalità.

Formazione: intesa tra Regione, Confindustria e Ance su figure professionali richieste dalle impreseFigure tecniche in settori come quello amministrativo, dell’edilizia, della meccanica, dell’impiantistica, del web e del marketing: sono alcune delle...

Temi più discussi: Sanità, l’ASP di Caltanissetta rafforza organici e servizi: nuove assunzioni e stabilizzazioni; Il Direttore dell'AST Ancona Stroppa sull'ospedale di Senigallia: Nuove assunzioni, potenziamento del Pronto Soccorso e investimenti per oltre 25 milioni; Sanità, Servono nuove assunzioni; Il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano verso l'attivazione: Entro giugno completato il trasferimento dal San Giacomo.

nuove assunzioni all ospedaleNuove assunzioni all'ospedale di Perugia: le figure professionali richiesteSi rafforza il personale sanitario dell'azienda ospedaliera del capoluogo. D'Urso: Impegno nel garantire elevati standard di qualità e innovazione ... perugiatoday.it

San Benedetto, assunzioni all’ospedale di comunità ma i lavori al presidio sono in ritardoSAN BENEDETTO Cinquantadue assunzioni da destinare all'ospedale di comunità, in fase di realizzazione, nell’area di via Sgattoni, i cui lavori sarebbero però in ritardo sulla tabella di marcia: la ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web