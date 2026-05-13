Nuove assunzioni all' ospedale di Perugia | le figure professionali richieste
L’ospedale di Perugia ha annunciato nuove assunzioni per diverse figure professionali con l’obiettivo di rafforzare i servizi clinici, diagnostici e assistenziali. Le selezioni riguardano personale sanitario e tecnico, con chiamate rivolte a figure specializzate in vari settori. Le nuove assunzioni sono parte di un piano di potenziamento delle strutture e dei servizi offerti dall’azienda ospedaliera.
L’azienda ospedaliera di Perugia prosegue il potenziamento delle proprie strutture sanitarie attraverso nuove assunzioni mirate a rafforzare i servizi clinici, diagnostici e assistenziali. Come fa sapere l'ospedale in una nota è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di due tecnici di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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