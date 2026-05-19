Logistica | il Gruppo Spinelli si unisce ad ALIS per la sfida globale

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Spinelli ha annunciato la propria adesione ad ALIS, l’associazione che riunisce le imprese del settore logistico e dei trasporti in Italia. La collaborazione mira a affrontare le sfide legate alla gestione dei terminal portuali, con un focus sulla digitalizzazione e sull’innovazione. Entrambi i soggetti si impegnano a sviluppare strategie condivise per migliorare l’efficienza delle operazioni portuali e integrare nuove tecnologie nel sistema logistico nazionale. La partnership rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione del settore.

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? Punti chiave Come cambierà la gestione dei terminal portuali con questa nuova alleanza?. Chi sono i partner strategici che guideranno la digitalizzazione del settore?. Perché l'unione tra tradizione e tecnologia è vitale per la competitività?. Quali impatti avrà questa sinergia sulle rotte commerciali internazionali?.? In Breve ALIS conta circa 2.500 soggetti tra aziende, operatori e istituzioni portuali.. Guido Grimaldi presiede l'associazione nata nel 2016 per iniziativa Gruppo Grimaldi.. Mario Sommariva punta su innovazione e confronto diretto con altri attori filiera.. L'alleanza mira a potenziare intermodalità e sicurezza tra nodi portuali nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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