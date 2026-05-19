Logistica | il Gruppo Spinelli si unisce ad ALIS per la sfida globale

Il Gruppo Spinelli ha annunciato la propria adesione ad ALIS, l’associazione che riunisce le imprese del settore logistico e dei trasporti in Italia. La collaborazione mira a affrontare le sfide legate alla gestione dei terminal portuali, con un focus sulla digitalizzazione e sull’innovazione. Entrambi i soggetti si impegnano a sviluppare strategie condivise per migliorare l’efficienza delle operazioni portuali e integrare nuove tecnologie nel sistema logistico nazionale. La partnership rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione del settore.

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