Logistica | il Gruppo Spinelli si unisce ad ALIS per la sfida globale
Il Gruppo Spinelli ha annunciato la propria adesione ad ALIS, l’associazione che riunisce le imprese del settore logistico e dei trasporti in Italia. La collaborazione mira a affrontare le sfide legate alla gestione dei terminal portuali, con un focus sulla digitalizzazione e sull’innovazione. Entrambi i soggetti si impegnano a sviluppare strategie condivise per migliorare l’efficienza delle operazioni portuali e integrare nuove tecnologie nel sistema logistico nazionale. La partnership rappresenta un passo importante nel processo di modernizzazione del settore.
? Punti chiave Come cambierà la gestione dei terminal portuali con questa nuova alleanza?. Chi sono i partner strategici che guideranno la digitalizzazione del settore?. Perché l'unione tra tradizione e tecnologia è vitale per la competitività?. Quali impatti avrà questa sinergia sulle rotte commerciali internazionali?.? In Breve ALIS conta circa 2.500 soggetti tra aziende, operatori e istituzioni portuali.. Guido Grimaldi presiede l'associazione nata nel 2016 per iniziativa Gruppo Grimaldi.. Mario Sommariva punta su innovazione e confronto diretto con altri attori filiera.. L'alleanza mira a potenziare intermodalità e sicurezza tra nodi portuali nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Trasporti e logistica portuale: il Gruppo Spinelli nuovo socio di AlisIl Gruppo Spinelli entra ufficialmente come nuovo socio di ALIS – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, rafforzando il network...
Alis, da domani a Verona LetExpo 2026: la logistica si confronta su sostenibilità e innovazioneVerona si prepara ad ospitare la quinta edizione di LetExpo, l’evento internazionale di riferimento per trasporti, logistica, sostenibilità e servizi...
Gruppo Spinelli entra in Alis: nuova era per la logistica italiana: Il Gruppo Spinelli è entrato come nuovo socio di Alis, potenziando il network logistico italiano e creando sinergie per affrontare le sfide di innovazione e sostenibilità. Questa partnership mira a mi facebook
Logistica, Gruppo Spinelli diventa nuovo socio di Alis(Adnkronos) – Con grande piacere annunciamo l’ingresso in Ali del Gruppo Spinelli, una realtà imprenditoriale di assoluto riferimento nel panorama nazionale della logistica integrata, del trasporto e ... touchpoint.news
Gruppo Spinelli aderisce ad AlisIl Gruppo Spinelli, con sede principale nel porto di Genova, entra in Alis. L’associazione punta a rafforzare la propria rete nella logistica integrata, nel trasporto merci e nelle attività terminalis ... trasportoeuropa.it