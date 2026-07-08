A Manduria, si è tenuto un incontro tra rappresentanti istituzionali e imprese del settore logistico. Durante l’evento sono stati affrontati i temi delle recenti variazioni nelle dinamiche geopolitiche mondiali, con particolare attenzione alle sfide per la competitività delle filiere strategiche e alla sicurezza dei trasporti. La discussione si è concentrata sulle implicazioni pratiche di questi cambiamenti per le aziende e le infrastrutture logistiche.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Le nuove dinamiche geopolitiche internazionali, la competitività della logistica e delle filiere strategiche, la sicurezza energetica, le prospettive economiche del Mezzogiorno e il ruolo centrale degli hub pugliesi nello sviluppo del Mediterraneo sono stati al centro dell'evento Alis “L'impatto degli scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali”, moderato da Bruno Vespa e svoltosi ieri nella suggestiva cornice della Masseria Li Reni di Manduria. Anche quest'anno Alis ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del Governo, del sistema portuale, delle imprese e del mondo produttivo per un confronto di alto profilo sulle grandi trasformazioni che stanno interessando il commercio internazionale e le reti logistiche globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Logistica, Alis riunisce istituzioni e imprese a Manduria sugli scenari geopolitici

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