Le imprese del settore trasporto e logistica in Iran hanno espresso preoccupazioni riguardo ai costi aggiuntivi causati dalla crisi internazionale. Durante una riunione del Consiglio dei Soci, si è discusso dell’impatto economico sulle attività e delle difficoltà derivanti da fattori esterni. La situazione sta influenzando le operazioni quotidiane e i costi di gestione delle aziende coinvolte nel settore.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo riunito il nostro Consiglio dei Soci oggi, a poche settimane dalla quinta edizione di LetExpo, che ha confermato il proprio ruolo centrale quale piattaforma di dialogo tra imprese e istituzioni, con numeri in significativa crescita sia in termini di espositori che di partecipazione internazionale e di rappresentanti del mondo politico, istituzionale ed economico. E la seduta odierna ha rappresentato un'importante opportunità per tutti noi per approfondire ed analizzare l'attuale scenario internazionale, caratterizzato da forti tensioni geopolitiche che stanno incidendo in maniera diretta sull'intero comparto logistico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Alis: "Imprese trasporto e logistica preoccupate per extra costi derivati da crisi internazionale"

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