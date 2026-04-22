Cybersicurezza a Roma il Coisp riunisce istituzioni e imprese sulle nuove sfide

A Roma si è tenuto un incontro organizzato dal sindacato di polizia Coisp dedicato alla sicurezza digitale. L’evento ha riunito rappresentanti di istituzioni e imprese per discutere delle sfide legate alla cybersicurezza. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e controllo delle minacce informatiche. L’appuntamento ha avuto luogo presso una sede romana, coinvolgendo vari attori interessati alle tematiche di sicurezza online.

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