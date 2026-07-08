Lo Stabilicum è una forzatura del principio proporzionale | lo chiamerei piuttosto ‘Ducellum’
Lo Stabilicum, definito come una legge di impianto proporzionale con correttivo maggioritario, viene criticato come una forzatura del principio proporzionale. Secondo alcune analisi, questa norma presenta elementi che alterano la rappresentanza senza rispettare pienamente i principi di proporzionalità. La formulazione prevede un sistema misto, ma la sua applicazione potrebbe favorire certi schieramenti rispetto ad altri. La legge è in discussione in Parlamento, con diverse opinioni sulla sua conformità alle norme costituzionali.
di Patrizia Cardellini Lo “Stabilicum” viene presentato come una legge di impianto proporzionale con un correttivo maggioritario. Ma qui sta il punto: una legge che distribuisce i seggi in proporzione ai voti e, allo stesso tempo, regala un premio fisso di maggioranza alla coalizione vincente è una forzatura del principio proporzionale, non il suo compimento. In un vero sistema proporzionale il baricentro sono le singole liste, non le coalizioni costruite a tavolino solo per superare la soglia del premio. La retorica ufficiale ha un mantra: “stabilità”. Per giustificare il premio, si insiste sul fatto che il sistema resterebbe “proporzionale” e che la rappresentanza sarebbe garantita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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