di Patrizia Cardellini Lo “Stabilicum” viene presentato come una legge di impianto proporzionale con un correttivo maggioritario. Ma qui sta il punto: una legge che distribuisce i seggi in proporzione ai voti e, allo stesso tempo, regala un premio fisso di maggioranza alla coalizione vincente è una forzatura del principio proporzionale, non il suo compimento. In un vero sistema proporzionale il baricentro sono le singole liste, non le coalizioni costruite a tavolino solo per superare la soglia del premio. La retorica ufficiale ha un mantra: “stabilità”. Per giustificare il premio, si insiste sul fatto che il sistema resterebbe “proporzionale” e che la rappresentanza sarebbe garantita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo Stabilicum è una forzatura del principio proporzionale: lo chiamerei piuttosto ‘Ducellum’

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