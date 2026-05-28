Il governo accelera per cambiare le regole del gioco | cosa c' è nella nuova legge elettorale di Meloni lo Stabilicum

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mentre si avvicina la data di scadenza naturale della legislatura, con le elezioni politiche in calendario per il 2027, la maggioranza guidata da Giorgia Meloni si appresta a cambiare le regole del gioco. Il 'Bignami bis', il nuovo testo della legge elettorale che prende il nome da Galeazzo. 🔗 Leggi su Today.it

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