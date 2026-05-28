Il governo accelera per cambiare le regole del gioco | cosa c' è nella nuova legge elettorale di Meloni lo Stabilicum

Mentre si avvicina la data di scadenza naturale della legislatura, con le elezioni politiche in calendario per il 2027, la maggioranza guidata da Giorgia Meloni si appresta a cambiare le regole del gioco. Il 'Bignami bis', il nuovo testo della legge elettorale che prende il nome da Galeazzo. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Blocco navale, Meloni accelera: entro l’estate ok in Senato alla legge per fermare gli sbarchi; La destra accelera, entro l’estate legge elettorale su misura; Meloni accelera sul nucleare: Legge entro l’estate per abbattere i costi e vincere la sfida competitiva; Nucleare e legge elettorale, Meloni accelera: referendum e premio di maggioranza nel mirino.

Bollette alle stelle. Benzina sempre più cara. Fare la spesa è diventato un lusso per troppe famiglie. E mentre gli italiani fanno i conti con stipendi fermi e prezzi fuori controllo, il governo Meloni accelera sulla legge elettorale. La priorità non è abbassare il co x.com

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