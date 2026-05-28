Il governo accelera per cambiare le regole del gioco | cosa c' è nella nuova legge elettorale di Meloni lo Stabilicum
Mentre si avvicina la data di scadenza naturale della legislatura, con le elezioni politiche in calendario per il 2027, la maggioranza guidata da Giorgia Meloni si appresta a cambiare le regole del gioco. Il 'Bignami bis', il nuovo testo della legge elettorale che prende il nome da Galeazzo. 🔗 Leggi su Today.it
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