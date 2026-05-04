Perché lo Stabilicum agita e divide il centrodestra

Lo scontro nel centrodestra si riaccende intorno allo Stabilicum, un tema che divide i membri del fronte politico. La questione è tornata alla ribalta dopo un intervento di un leader del partito, che ha espresso la volontà di cambiare l’attuale legge elettorale, suscitando reazioni contrastanti tra i colleghi. La discussione si concentra sulle possibili modifiche al sistema elettorale e sulle conseguenze per la composizione delle coalizioni.

La miccia l’ha accesa, come spesso è accaduto in passato, Matteo Salvini, che, parlando coi suoi parlamentari, è stato perentorio sulla necessità di modificare l’attuale legge elettorale, il Rosatellum. La linea sarebbe quella condivisa con Giorgia Meloni: ovvero il passaggio a un sistema proporzionale con premio di maggioranza assegnato a livello nazionale e l’ eliminazione dei collegi uninominali. Il modello, frutto di un accordo di maggioranza, è confluito in una proposta di legge attualmente all’esame della commissione Affari costituzionali alla Camera (le audizioni sono iniziate il 28 aprile). Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it

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