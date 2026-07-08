Dopo essere entrata nella storia come una delle auto più innovative di metà Novecento, la Citroën DS del 1955 sarà celebrata anche sul grande schermo, grazie al film La Dea di Flaminio, le cui riprese sono terminate nei primi giorni di luglio. Il documentario racconta la vita e la carriera di Flaminio Bertoni, designer italiano originario di Varese che ha disegnato le forme del celebre "Squalo". Diretto dal regista olandese Kasper Verkaik, il film raccoglie le immagini, le testimonianze ed i racconti delle persone che Bertoni ha conosciuto durante le sue attività. Le riprese ripercorrono i passi della sua vita professionale, passando per luoghi d'arte che hanno segnato la vita di Bertoni come la Triennale Milano e il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino oltre alla casa del figlio Leonardo, situata a Varese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo "Squalo" al cinema, ma è un'auto: il film su Bertone, designer della Citroën DS

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