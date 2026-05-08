Al cinema nel weekend arrivano tre nuove uscite, tra cui una commedia che immagina un gregge di pecore appassionate di gialli impegnate a indagare su un omicidio. La pellicola, diretta da Kyle Balda, presenta un’ambientazione insolita e un tono leggero, offrendo al pubblico una storia divertente e fuori dal comune. Accanto a questa, ci sono anche un film concerto dedicato a Billie Eilish e un’altra pellicola ancora da scoprire.

Cosa succederebbe se un gregge di pecore appassionate di racconti gialli cercassero di risolvere un caso di omicidio? Chi ha ucciso il loro pastore? È lo spunto bislacco della divertente commedia Pecore sotto copertura di Kyle Balda ora in sala. Con animali mossi dal CGI (Computer Generated Imagery) e attori in carne e ossa, da Hugh Jackman a Emma Thompson. In alternativa, sono appena usciti al cinema: Antartide – Quasi una fiaba, opera prima cinematografica di Lucia Calamaro con Silvio Orlando e Barbara Ronchi e il film musicale Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D di James Cameron. Buone visioni! #PecoreSottoCopertura...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pecore sotto copertura, Antartica – Quasi una fiaba e il film concerto su Billie Eilish: le recensioni di tre film da vedere al cinema nel weekend

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