Al Cinema Fiorella torna il Mistery Film format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala | la scoperta

Torna lunedì 11 maggio Mystery Film, il format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta. Giunto al suo quarto appuntamento nazionale, l’evento si svolgerà in contemporanea nelle città di Napoli, Roma, Bologna, Firenze, Torino e Genova.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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