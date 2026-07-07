Nella stagione TV 20262027, Sky mantiene i programmi di successo come X Factor e Taste of Italy, confermando la continuità dell’offerta. Tra le novità, ci sono nuovi show sia su pay TV sia in chiaro su Tv8. La programmazione include titoli già noti e alcune produzioni inedite, senza modifiche al formato di base o ai nomi già annunciati. La stagione si presenta con un mix di conferme e novità.

© US Sky Sky conferma i titoli cult della propria offerta di intrattenimento anche per la stagione TV 20262027, ma non mancano le novità tra pay TV e in chiaro su Tv8. Ecco, nel dettaglio, tutti i programmi previsti dal prossimo settembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now. 4 Hotel. Il 6 settembre riprende il viaggio di Bruno Barbieri nell’ hôtellerie italiana, che torna con il nuovo ciclo di episodi nel quale lo chef stellato ed esperto di ospitalità e accoglienza toccherà tutto il Paese. X Factor 20. Dal 10 settembre la nuova edizione del talent musicale, con la conduttrice Giorgia e il tavolo dei giudici formato da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry di quest’anno Irama. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Palinsesti Sky 2026/2027, da X Factor al nuovo Taste of Italy. Ecco tutti gli show

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