Benevento | il Teatro Romano apre gratis per il 25 aprile

Il Teatro Romano di Benevento sarà aperto gratuitamente il prossimo 25 aprile a partire dalle 9:00, in occasione della Festa della Liberazione. L’evento è promosso dal Ministero della Cultura e si svolge nel territorio sannita. La visita sarà possibile senza costi per tutta la giornata, offrendo l’opportunità di visitare il sito archeologico durante questa ricorrenza.

? Cosa sapere Il Teatro Romano di Benevento apre gratis venerdì 25 aprile dalle ore 9:00.. L'iniziativa del Ministero della Cultura celebra la Festa della Liberazione nel territorio sannita.. Il Teatro Romano di Benevento aprirà i cancelli senza costi d’ingresso per l’intera giornata di domani, venerdì 25 aprile, in concomitanza con la celebrazione della Festa della Liberazione. L’iniziativa nasce da una decisione del Ministero della Cultura, che ha stabilito di permettere l’accesso gratuito a tutti i musei e ai siti culturali gestiti dallo Stato. Per il territorio sannita, questo significa poter tornare a passeggiare tra le pietre dell’epoca imperiale senza dover pagare il biglietto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento: il Teatro Romano apre gratis per il 25 aprile Notizie correlate Benevento, il Teatro Romano ospita la presentazione dei finalisti del Premio StregaL’evento è organizzato dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo. Forza è Libertà: l’8 marzo al Teatro Romano di BeneventoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’iniziativa Forza è Libertà Benevento si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 10. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Teatro amatoriale, successo a Benevento per Sister…Azz!; FOTO. Apre Godo Fusion Street Food nel centro storico di Benevento; Presentazione nelle Biblioteche di Roma della dozzina del Premio Strega 2026; FOTO. Apre Godo – Fusion Street Food nel centro storico di Benevento. Benevento, Polizia di Stato in festa al Teatro Romano. Il questore: ‘I cittadini ci siano vicini e abbiano fiducia in noi’Celebrata a Benevento la 174ª Festa della Polizia di Stato, con una giornata di commemorazione e riconoscimenti che ha coinvolto istituzioni, agenti e studenti del territorio. La cerimonia si è aperta ... ntr24.tv Lirica al Teatro Romano di Benevento, presentata la rassegna diretta da Sgarbi. De Luca: Valorizziamo il SannioE' stata presentata questa mattina nella sala De Sanctis di Palazzo Santa la rassegna Opera lirica al Teatro Romano di Benevento, la cui direzione artistica è affidata a Vittorio Sgarbi. Proprio il ... regione.campania.it TeleRama. . Ai Teatini la presentazione delle ipotesi progettuali per la valorizzazione dell'Anfiteatro romano, del Parco Rudiae e delle Mura urbiche da realizzare con i i diciotto milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione. facebook Ieri teatro romano di Fiesole sold out, è stato bellissimo. Spettacolo "Dove tutto puó accadere", io e i 4 Beatles della fisica quantistica. Prossima data con questo spettacolo: 11 maggio, teatro Carcano. Ancora pochi posti, affrettatevi! x.com