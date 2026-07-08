Alle 16 si gioca il secondo confronto tra Cobolli e Fery ai quarti di Wimbledon 2026. Il primo incontro, all’Australian Open dello stesso anno, è stato vinto dal britannico in tre set con parziali 7-6, 6-4, 6-1. Questa sfida potrebbe permettere a Cobolli di raggiungere una semifinale Slam per la seconda volta. La partita si svolge sui campi di Londra, con l’obiettivo di avanzare tra i migliori quattro del torneo.

Quello che andrà in scena ai quarti di finale di Wimbledon 2026, sarà il secondo incontro tra Flavio Cobolli e Arthur Fery. L'unico precedente lo ha vinto il britannico al primo turno dell'Australian Open 2026 in 7-6 6-4 6-1. Flavio Cobolli, n. 9 del seeding, ha vissuto un inizio di torneo non brillante nonostante le vittorie contro Mariano Navone e James Duckworth. Al terzo turno è uscito vincitore dalla battaglia al quinto set contro Karen Khachanov, per poi alzare drasticamente il livello contro Alex de Minaur, battuto in tre set. Arthur Fery, wild card di casa, già nei primi turni ha dimostrato di essere in forma contro Damir Dzumhur e Otto Virtanen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE Wimbledon, alle 16 Cobolli-Fery: per il romano c'è in palio un'altra semifinale Slam

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