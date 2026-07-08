Flavio Cobolli e Arthur Fery si affrontano nei quarti di finale di Wimbledon 2026, torneo di terza categoria dello Slam, giocato sull’erba. La partita si svolge oggi, con aggiornamenti in tempo reale. Cobolli, italiano, e Fery, britannico di origini francesi, competono per un posto in semifinale. La sfida è valida per i quarti di finale, con il torneo che si svolge esclusivamente sull’erba. La cronaca viene aggiornata in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli e il britannico dalle origini francesi Arthur Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, terzo torneo Slam dell’anno e unico che si gioca sull’erba. L’azzurro gioca il terzultimo atto dell’importante competizione inglese per il secondo anno di fila, dopo quello perso la passata stagione per 1-3 contro il serbo Novak Djokovic. Cobolli vive il momento più importante della sua carriera dopo l’ingresso in top ten e la prima finale Slam della carriera giocata e persa al Roland Garros per 2-3 contro il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il nuovo eroe britannico (di origine francese) sulla strada della semifinale

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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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