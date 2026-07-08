LIVE Tra poco parlano Cardinale e Amorim | la presentazione a Casa Milan

Tra poco si terrà a Casa Milan la presentazione ufficiale del nuovo allenatore del club, Ruben Amorim, con la partecipazione di Gerry Cardinale, presidente di RedBird. Cardinale introdurrà il tecnico portoghese durante la conferenza stampa. Ieri, il patron del club ha incontrato Amorim a Milanello. La conferenza sarà trasmessa in diretta.

Sarà il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, a introdurre il nuovo allenatore Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione. Già ieri il patron rossonero aveva accolto il tecnico portoghese a Milanello. Questo il programma delle amichevoli estive dei rossoneri, che tra fine luglio e inizio agosto saranno impegnati in una tournée in Australia e Indonesia. Celtic-Milan il 25 luglio a Glasgow. Perth Glory-Milan, a Perth, data da definire. Milan-Inter il 5 agosto a Perth. Chelsea-Milan l'8 agosto a Giacarta. Milan-Manchester United il 15 agosto a Breslavia. Nelle prossime ore Amorim farà ritorno brevemente in Portogallo, per poi tornare a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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