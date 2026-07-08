LIVE Alle 15 parla Amorim | la presentazione a Casa Milan

Alle 15, Amorim parlerà durante la presentazione a Casa Milan. I rossoneri hanno programmato amichevoli estive tra fine luglio e inizio agosto, con partite in Australia e Indonesia.

Questo il programma delle amichevoli estive dei rossoneri, che tra fine luglio e inizio agosto saranno impegnati in una tournée in Australia e Indonesia. Celtic-Milan il 25 luglio a Glasgow. Perth Glory-Milan, a Perth, data da definire. Milan-Inter il 5 agosto a Perth. Chelsea-Milan l'8 agosto a Giacarta. Milan-Manchester United il 15 agosto a Breslavia. Nelle prossime ore Amorim farà ritorno brevemente in Portogallo, per poi tornare a Milano. Domenica i giocatori sosterranno le consuete visite medichetest di inizio stagione (in una struttura esterna a Milanello), lunedì sarà il giorno del raduno e del via all'attività vera e propria: prevista una doppia seduta di allenamento, quella pomeridiana si svolgerà come sempre sul campo esterno e sarà quindi visibile al pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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