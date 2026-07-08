LIVE Alle 15 parlano Cardinale e Amorim | la presentazione a Casa Milan

Alle 15, presso Casa Milan, si svolgerà la presentazione ufficiale del nuovo allenatore. Gerry Cardinale, presidente di RedBird, introdurrà Ruben Amorim alla stampa. Ieri, il patron del club ha incontrato il tecnico portoghese a Milanello, prima di questa conferenza. La sessione sarà trasmessa in diretta, con l’intervento di Cardinale e Amorim, che illustreranno i dettagli dell’accordo.

Sarà il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, a introdurre il nuovo allenatore Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione. Già ieri il patron rossonero aveva accolto il tecnico portoghese a Milanello. Questo il programma delle amichevoli estive dei rossoneri, che tra fine luglio e inizio agosto saranno impegnati in una tournée in Australia e Indonesia. Celtic-Milan il 25 luglio a Glasgow. Perth Glory-Milan, a Perth, data da definire. Milan-Inter il 5 agosto a Perth. Chelsea-Milan l'8 agosto a Giacarta. Milan-Manchester United il 15 agosto a Breslavia. Nelle prossime ore Amorim farà ritorno brevemente in Portogallo, per poi tornare a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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